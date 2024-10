La Mood Project Viola affronta Pescara, Mecacci: “I playoff il coronamento di una buona stagione”

Alla vigilia di gara 1 playoff contro l’Amatori Pescara, Matteo Mecacci presenta il match di oggi pomeriggio, palla a due alle ore 18:

“Affrontiamo un avversario forte, una piazza storica che disputa i playoff consecutivamente da sette anni. Pescara si è rinforzata inserendo due under tra i più interessanti del campionato come Gay e Pedrazzani aumentando le rotazioni. Hanno talento nel reparto esterni con Leonzio, Caverni e Potì ma anche solidità con lunghi come Micevic, Serafini e Capitanelli. Sono una squadra che ha tanti punti negli esterni e gioca una pallacanestro dove anche i lunghi sono i protagonisti. Noi vogliamo approcciare la gara senza paura, senza pressioni. Dopo un’annata del genere essere ai play off è un orgoglio”.