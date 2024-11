PGS Calabria, elette le nuove cariche sociali per il quadriennio 2024/2028

Le Assemblee Regionali delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi si sono svolte con grande partecipazione, rappresentando un momento cruciale per il futuro dell’Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale. Gli incontri, tenutisi domenica 24 novembre presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria, hanno visto l’adozione del nuovo statuto e l’elezione dei membri del Comitato Regionale per il quadriennio 2024/2028.

Nuovo statuto e obiettivi

Il nuovo statuto, frutto di un approfondito processo di revisione, è stato concepito per rendere l’azione delle PGS più efficace e mirata nel coinvolgimento dei giovani. L’obiettivo principale rimane l’uso dello sport come strumento di crescita personale e sociale. L’Assemblea ha registrato una partecipazione significativa, sia in presenza che in modalità online, con delegati provenienti da tutta la Calabria che hanno contribuito attivamente ai lavori.

Elezioni e composizione del Comitato Regionale

Il rinnovo del Comitato Regionale ha portato all’elezione di figure chiave per guidare l’organizzazione nei prossimi anni. Alla carica di Presidente Regionale è stato confermato Fabio Armeni, già in carica precedentemente. Tra i nuovi eletti spiccano:

Antonio Arrigo

Paola Esposito

Livio Ravanese

Alessandro Bombino

Fabio Sergi

Inoltre, Demetrio Rosace è stato designato come Consigliere Nazionale, e Daniela Diano è stata confermata come Revisore dei Conti.

Interventi durante l’Assemblea

Nel corso dell’Assemblea, sono intervenuti in modalità online il Presidente Nazionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, Ciro Bisogno, e personalità di spicco come:

Carmine Franco Longo , Presidente onorario delle PGS Calabria

, Presidente onorario delle PGS Calabria Suor Giuliana Luongo , direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria

, direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria Suor Caterina Luciano, referente FMA delle PGS Calabria

Ringraziamenti e conclusioni

Il Presidente Fabio Armeni, nel suo intervento conclusivo, ha espresso profonda gratitudine verso tutti i partecipanti e coloro che, con il loro impegno quotidiano, rendono le Polisportive Giovanili Salesiane un punto di riferimento essenziale per la crescita dei giovani calabresi.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.pgscalabria.it o seguire i canali social delle PGS Calabria.