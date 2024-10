Reggio, avanti con il piano anti-occupazione abusiva. Brunetti: ‘Intensa attività di controllo’

L’assessore alla Sicurezza, Paolo Brunetti, traccia il bilancio del primo intervento di contrasto all’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Pochi giorni fa, l’assessore comunale aveva annunciato l’aumento dei controlli sul territorio cittadino per l’occupazione del suolo pubblico. Impegno mantenuto, visto che diverse multe sono state elevate dalle autorità nei confronti di cittadini che stavano infrangendo la legge.

Brunetti, inoltre, ha ricordato:

«Quello condotto recentemente è soltanto l’avvio di un programma di controllo, annunciato nelle scorse settimane, improntato a ristabilire l’ordine per le vie del territorio. Ovviamente, i controlli continueranno anche nei prossimi giorni e, in base a quanto stabilito dalla legge, verrà intrapresa ogni azione contro quegli esercizi commerciali che alimentano un fenomeno particolarmente specioso e, francamente, fuori dal tempo. Per questo, rinnovo l’appello perché ogni commerciante possa mettersi in regola evitando, così, di incappare in spiacevoli e intollerabili situazioni».