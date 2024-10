A Reggio il nuovo ‘Piano di Zona’, Nucera: ‘Welfare di prossimità e confronto con i cittadini’

Competenze genitoriali, povertà educativa e donne in difficoltà sono state al centro del primo dei tavoli tematici nel calendario per la programmazione del nuovo Piano di Zona, svoltosi al Cedir e coordinato dall’assessore comunale alle Politiche sociali e al Welfare Lucia Anita Nucera. Il Piano di zona per la città dello Stretto rappresenta lo strumento più importante di programmazione territoriale e la sua realizzazione apporterà cambiamenti significativi alla prassi tradizionale delle politiche sociali.

Tavoli di lavoro tematici

L’attività proseguirà nei prossimi incontri, che si concentreranno sull’Area di promozione del benessere e dell’autonomia (Prossimità e domiciliarità, residenzialità, progetti di vita) e sull’Area delle Povertà ed esclusione sociale (inclusione sociale, occupabilità, immigrazione, dipendenze).

“Dopo la manifestazione d’interesse, nel primo appuntamento, sono al lavoro tre tavoli di lavoro tematici con le realtà che operano sui territori, l’Asp, il Terzo settore e gli altri operatori – ha spiegato l’assessore Nucera –. Si confronteranno partendo dall’esistente e forniranno delle proposte. A questa fase seguirà quella plenaria e tutto il lavoro sarà vagliato insieme al gruppo”.

Confronto con i territori

Al momento, il lavoro è focalizzato sui cosiddetti sottotavoli, mentre nel mese di novembre partiranno i confronti con i territori, da Catona a Pellaro, per l’ascolto delle esigenze locali.

“Il nostro mira a essere un welfare di prossimità – ha precisato l’assessore – di confronto con i cittadini. Il motto è osare, devono darci indicazioni di come il welfare deve cambiare. Adesso è più incentrato sui servizi, ma deve aprirsi alla città. Dai territori devono arrivare indicazioni su cosa non va, su cosa integrare e cosa riprogrammare. Il welfare non parte da zero, abbiamo un ventaglio di servizi. Reggio è all’avanguardia”.

Un welfare in evoluzione