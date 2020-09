Sofo: 'Il sud aspetta un piano per le infrastrutture e i ministri perdono tempo litigando'

“Mentre i ministri battibeccano giocando a chi la spara più grossa, la stessa maggioranza di cui entrambi fanno parte disperde i fondi del Recovery Fund in una miriade di minuscoli progetti che di fatto non si rivelano utili. E a farne le spese, sempre preso in giro, è il Sud d’Italia. Quanto ancora si continuerà ad abusare della pazienza dei cittadini meridionali?”.

Così l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo commenta il dialogo via Twitter intercorso tra la ministra ai trasporti Paola De Micheli, che proponeva una pista ciclabile sullo Stretto di Messina, per collegare Sicilia e Calabria, e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che risponde con ironia alla collega, auspicando che non le venga in mente di proporre una catapulta.