Piano Strutturale Comunale, l’ass. Cama: ‘Reggio più bella e attrattiva’

Il Piano Strutturale Comunale mancava da cinquant’anni. Oggi, porta anche la sua firma. L’assessore Mariangela Cama ha avuto il compito di portare avanti un progetto fondamentale: l’approvazione di uno strumento indispensabile per lo sviluppo della città.

I riscontri?

L’aneddoto più singolare?

“Credo che il PSC interessi tutti i cittadini, anche le giovanissime leve. Mio figlio mi ha fatto sorridere – racconta l’Assessore Mariangela Cama – perché vedendomi indaffarata e pronta a rispondere alle domande dei giornalisti ha preteso una relazione “personale”, soprattutto che gli spiegassi in cosa consiste il rispetto delle regole in tema di territorio. Ovviamente, semplificando il concetto ho fatto comprendere come la risorsa suolo sia un bene comune e non rinnovabile e quindi l’attenzione che ciascuno di noi deve avere per salvaguardarla e valorizzarla, diversamente da quanto si è fatto finora e questo può avvenire dando delle regole chiare che tutti dobbiamo rispettare”.