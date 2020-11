Piante online, il tuo giardino in un click. Scopri l'e-commerce di Orchidea Staff

Orchidea Staff, il punto di riferimento per gli amanti della botanica di Reggio Calabria, apre un sito e-commerce. Ecco come funzionano le consegne a domicilio

Un e-commerce per avere direttamente a casa, con pochi e semplici clic, tutte le piante ed i fiori che desideri. È la nuova idea di Orchidea Staff per i cittadini di Reggio Calabria.

Nasce l'e-commerce Orchidea Staff

Orchidea Staff, a Reggio Calabria, è il punto di riferimento per tutti gli amanti del verde. L’esperienza pluriennale del vivaio soddisfa a pieno le esigenze di tutti gli amanti della botanica.

Per questo motivo, in questo particolare momento di stallo delle aziende ed anche di "reclusione" in casa, gli amanti della natura hanno deciso di promuovere un'iniziativa per rendere le giornate dei reggini meno monotone e più colorate.

"Il nostro shop di piante, si pone, come interlocutore tra le aziende madri produttrici Italiani ed esteri. Negli anni abbiamo stretto partnership con i maggiori produttori di piante fiori e oggettistica per offrire un percorso di vendita e consulenza, tenendo meeting di aggiornamento".

Orchidea Staff ha quindi sentito la necessità di espandere la sua conoscenza attraverso lo shop online pensato per la vendita di piante, fiori e accessori, ampliando sempre più il comparto.

I punti vendita a Reggio Calabria

Oggi la Orchidea Staff con i suoi 1000 mq divisi tra esposizione e depositi, soddisfa le esigenze di amatori del verde della provincia di Reggio Calabria.

"Nel nostro Store fisico, sono presenti tantissime varietà di piante e tantissimi vasi di arredo per esterno ed interno".

Sono due i punti vendita presenti sul territorio:

SS 106 km 10.500 Pellaro;

via P. Andiloro Reggio Calabria.

Come funziona la consegna a domicilio

L'ordine avviene sul sito e-commerce di Orchidea Staff (CLICCA QUI). Una volta riempito il carrello con ciò che più desiderate, mettete tutto nel carrello, insieme alle indicazioni per raggiungervi.

Le consegne sono omaggio per il comune di Reggio Calabria, mentre, per le altre zone verrà calcolata in automatico la spesa di consegne.

"Le consegne sono velocissime e disponiamo di 6 fattorini" assicura Orchidea Staff.

Maggiori informazioni

Sito per la vendita online

Numeri di telefono: 0965675437 (Pellaro), 0965312721 (Spirito Santo).

