Piazza Garibaldi, monitoraggio costante delle forze dell’ordine. Corso Sud: “E’ indispensabile questo supporto”

Il Comitato Corso Sud, ringrazia gli operatori delle forze dell’ordine, in particolar modo la Questura di Reggio Calabria nella figura del dirigente dott. Luciano Rindone, pronte ad intervenire nella centralissima piazza Garibaldi. Sono reiterati i casi in cui extracomunitari senza tenere in considerazione le regole comportamentali invadono la piazza, con alcol e spesso provocando furibonde liti.

Solo grazie al pronto intervento ed al continuo monitoraggio, si può mantenere sotto controllo una situazione a dir poco incandescente.

L’auspicio è che continui questo monitoraggio intenso e proficuo per il bene dei residenti e dell’intera popolazione che considera la piazza un punto di transito ma che vorrebbe percepire maggiore sicurezza.