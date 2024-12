Da piazza De Nava a Piazza Garibaldi, Mallemace (Soprintendenza): ‘Lavori in corso, una cosa alla volta’

Adesso si punta a piazza Garibaldi. Dopo l’inaugurazione di ieri sera della nuova piazza De Nava, gli occhi dei cittadini si rivolgono verso gli scavi di piazza Garibaldi, nella speranza che anche l’altra storica piazza di fronte la stazione centrale possa essere presto riconsegnata alla città.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione di piazza De Nava, la dottoressa Maria Mallemace, di recente nominata alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, ha chiarito lo stato attuale dei lavori:

“I lavori a piazza Garibaldi sono in corso e sono di competenza del Comune. La Soprintendenza ha offerto i propri dipendenti come gruppo di progettazione e direzione lavori. C’è un lotto conclusivo di intervento per il quale è stato stipulato un contratto, si procede piano piano. Una cosa alla volta”.