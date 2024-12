Nuova Piazza de Nava, Mallemace (Soprintendenza): ‘Orgogliosi di quanto fatto’

Inaugurazione della nuova Piazza de Nava, soddisfatto Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria. La piazza, rinnovata e più ampia, permetterà di abbracciare il museo in un rapporto che da oggi si farà più intenso.

Presente all’evento anche la Dottoressa Maria Mallemace, di recente nominata alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia.

“Oggi sono molto emozionata, arriviamo alla fine di un percorso molto lungo e difficile che si è concretizzato in tempi brevi. Un risultato eccezionale per il Ministero della Cultura, Piazza de Nava oggi diventa parte inclusiva del Museo Archeologico, diventerà un luogo in sarà ampliata l’offerta espositiva grazie anche a tutte le iniziative che verranno organizzate. Orgogliosa del risultato che abbiamo raggiunto”, ha evidenziato la dottoressa Mallemace.

Dopo essersi soffermata sulla situazione e i prossimi step relativi a Piazza Garibaldi, Mallemace è tornata sull’inaugurazione odierna.