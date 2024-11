Piazza Italia lancia la sua prima collezione dedicata alle donne curvy e morbide

di Laura Maria Tavella – Piazza Italia, azienda italiana tra i leader nel settore dell’abbigliamento democratico, lancia la sua prima linea dedicata alle donne con il fisico più “morbido”, dalla taglia 50 alla tg 56.I must have della primavera estate 2014 vengono studiati e riadattati per le “donne curvy”, non tralasciando però quella ricerca di stile e tendenza tutta italiana; t shirt, pantaloni, capi spalla, abitini, proposti nei colori e nelle fantasie estive, così da poter permettere a tutte le donne di essere alla moda ed a proprio agio allo stesso tempo, senza spendere una fortuna.Per poterla indossare, però, sarà necessario pazientare ancora un po’: la distribuzione della prima collezione curvy di PiazzaItalia per la Primavera Estate 2014,infatti, partirà dal mese di marzo e inizialmente sarà possibile trovare i capi in 20 negozi selezionati in tutte le città del territorio nazionale (tra le quali Firenze, Roma, Bari e Palermo), all’interno di appositi corner dedicati.