Piazze a canestro: “Giochiamo a prenderci cura?” Con Legambiente e Csi, piazze e strade prendono vita

All’interno della 41 edizione della CORRIREGGIO 2023, il Csi di Reggio Calabria in collaborazione con Legambiente, la seguitissima testata giornalistica Reggio a Canestro, alcune associazioni sportive e numerosissimi volontari, promuove l’attività d’animazione sportiva di strada ed il laboratorio di cittadinanza:

“PIAZZEaCANESTRO.Giochiamo a prenderci cura?”. L’idea è quella di dare vita ad un Torneo cittadino di Basket 3 vs 3 nelle piazze, nelle strade e nei vicoli della nostra città, così da valorizzarne gli spazi attraverso la conoscenza e la cura. Nel regolamento del torneo, infatti, è previsto un TIME OUT per partita che consentirà ai partecipanti di sistemare, pulire e prendersi cura dell’area gioco. I promotori, inoltre, chiedono la collaborazione della cittadinanza, attraverso una grande campagna di partecipazione e responsabilità. Su Reggio a Canestro, da giorni è presente il link per compilare un form che permetterà segnalazioni e proposte circa gli spazi pubblici dov’è presente un canestro o dove è possibile collocarne uno. I campi gioco del torneo, saranno quindi definiti insieme ai partecipanti e alla Città. Entro il 12 aprile è possibile compilare la scheda attraverso il link sotto riportato. La manifestazione sportiva si terrà il 22 e 23 Aprile. Entusiasta Nuccio Barilla di Legambiente:” Ecco lo sport che promuove la cultura del cambiamento. Fare rete, soluzione indispensabile per la nostra citta”. Presto sarà online il regolamento del Torneo, percorso sportivo coordinato da Armando Russo e Livia Malara. Reggio a Canestro il portale che seguirà live la manifestazione e che accoglierà indicazioni e proposte su dove poter giocare e sulle aree da segnalare per attivare l’intervento delle Istituzioni.