Piccolo incendio nei pressi del ‘Fenix’, le parole della proprietà

Falso allarme. Per qualche ora sui social network si era diffusa la notizia di un incendio che aveva colpito il locale ‘Fenix’ situato nella zona industriale di San Gregorio, nella periferia sud di Reggio Calabria. In realtà il piccolo incendio non ha riguardato il locale ma una dei locali adiacenti, non utilizzati. Il chiarimento arriva direttamente dai proprietari del Fenix.

“Si tratta di un’informazione parzialmente sbagliata. In pratica in dei locali in disuso del Fenix , si è sviluppato un piccolissimo incendio causato da un corto circuito, che ha danneggiato lo stesso interruttore e nient’altro. Essendo intervenuti i vigili del fuoco è un atto dovuto comunicare l’accaduto alla questura che in modo solerte sta conducendo i dovuti accertamenti”, ha dichiarato la proprietà ai nostri microfoni.

IL VIDEO GIRATO POCHI MINUTI FA ALL’INTERNO DEL FENIX

