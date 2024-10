Piccolo Teatro Unical, tutto pronto per lo spettacolo “Beckett”

Ancora un debutto per la compagnia Libero Teatro, in scena con uno studio sulle opere di Samuel Beckett dal 19 al 21 marzo alle ore 20,30 al Piccolo Teatro Unical.

Beckett è infatti il titolo del nuovo lavoro diretto da Max Mazzotta, un omaggio all’autore nel trentennale della sua morte, che vedrà sul palco gli allievi del laboratorio di ricerca teatrale tenuto dal regista cosentino in questi mesi al Ptu in collaborazione con il Cams dell’Università della Calabria e incentrato su tre delle più importanti opere del famoso drammaturgo, “Aspettando Godot”, “Finale di Partita” e “Giorni Felici”.

Nelle vesti dei personaggi dei testi beckettiani:

Antonio Belmonte;

Camilla Sorrentino;

Caterina Anastasio;

Cesare Vitaliano;

Claudia Rizzuti;

Emanuel Bianco;

Francesca Pecora;

Helena Pedone;

Ilaria Nocito;

Ivonne Garo;

Maria Canino;

Maria Grazia Pantusa;

Michele Condò;

Valentina Bonavita.

Leggi anche

Mazzotta dichiara:

“L’esito di questo laboratorio vuole essere un omaggio al genio di Beckett nel trentennale della sua morte. L’obiettivo è anche quello di dare al pubblico non soltanto uno spettacolo, ma far vivere l’esperienza esistenziale del suo teatro. Il mezzo scelto è ovviamente quello dei paradossi e le grandi verità nascoste tra le righe dei suoi indimenticabili versi e dei suoi impossibili personaggi. Un’occasione importante per far conoscere Beckett alle nuove generazioni e allo stesso tempo un modo per tutti noi di ritornare a studiare e re-immergerci nella potenza dei suoi testi. Il laboratorio è scuola e ricerca, è indagine e sperimentazione. L’esito è l’opportunità di rivivere in scena i luoghi metafisici, i sottotesti e i silenzi che danno vita e cuore ai suoi personaggi. Quattordici ragazzi e ragazze tra i venti e i trent’anni si cimentano in un lavoro drammaturgico e teatrale legato alla sua poetica. I giovani aspiranti attori giocano con gli “spartiti” di alcune opere, interpretandone “l’andamento esistenziale”; ognuno di loro è personaggio, ma allo stesso tempo luogo, musica, luce, sabbia, albero, bidoni”.

Parte del ricavato delle tre repliche della messinscena sarà, inoltre, devoluto in favore dei progetti dell’associazione “Susan G. Komen Italia” per la lotta ai tumori del seno. La stessa associazione farà tappa a Cosenza il prossimo 28 marzo con la Carovana della Prevenzione, un servizio gratuito rivolto soprattutto a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico.

Leggi anche

CREDITS

Training – Francesco Iacucci, Giovanni Gagliardi

Ginnastica ritmica – Albena Stresova

Canto – M° Alessandro Castriota Scanderbeg

Aiuto regia – Graziella Spadafora

Responsabile tecnico – Gennaro Dolce

Rapporti con stampa e media – Ilaria Nocito

Organizzazione – Iris Balzano

INFO & PRENOTAZIONI

Ticket Posto Unico 5€

Nessuna prevendita – Per prenotare basta telefonare ai numeri

333 9555376 (Iris) – 320 2123611 (Graziella)

I biglietti si potranno acquistare la sera stessa dello spettacolo nell’area ticket del PTU – la biglietteria sarà aperta al pubblico dalle 19 in poi.