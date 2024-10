Picerno, Giacomarro: ‘Reggina di un altro pianeta. In questa categoria non c’entra’

“Quella di Reggio Calabria è una delle trasferte più difficili della stagione, ma noi ce la metteremo tutta”. Sono le parole di mister Domenico Giacomarro alla vigilia del match contro la Reggina, in programma domani sera al “Granillo“, nel turno infrasettimanale valido per l’11^ giornata del girone C di Serie C. “Credo proprio che sia una trasferta difficilissima. La Reggina è una squadra che non ha a niente che vedere con nessuno, è di un altro pianeta. E’ una squadra che deve vincere e che in questa categoria non c’entra. Ha una rosa importante, fatta di gente di qualità, oltre ad un allenatore molto bravo che in questa categoria ha vinto”. D’altro canto, però, questo Picerno non ha sofferto granché con nessuna squadra ad oggi. Si, è vero. Abbiamo sempre giocato bene e forse raccolto poco rispetto a quanto fatto vedere in campo. Ma affrontiamo ogni partita come tutte le altre.

Quella contro la Reggina sappiamo che sarà difficilissima. Ma bisogna essere bravi ed attenti per provare a fare una partita perfetta e mettere gli amaranto in difficoltà, sapendo che è molto difficile”. Un match quasi proibitivo, dove però il Picerno ce la metterà tutta: “Sappiamo che campionato dobbiamo fare. Abbiamo retto il confronto con una squadra forte come il Francavilla, anche in inferiorità numerica. Sappiamo la forza degli avversari, ma bisogna stare attenti e concentrati per tutta la partita. Non bisogna mai abbassare la guardia. Questo è un campionato difficilissimo, in particolare quest’anno. Ma noi resteremo sempre compatti ed attenti per raggiungere l’obiettivo salvezza”. In otto giorni, tre partite per i rossoblù, la seconda con la Reggina e domenica al “Viviani” con la Paganese: “Sto valutando di cambiare qualcosa e far riposare qualcuno, perchè avremo subito un’altra partita importante già domenica. Per fortuna stiamo iniziando a recuperare qualcuno, e avrò a disposizione anche Esposito e Santaniello che rientreranno dalla squalifica”. Restano fermi ai box Donnarumma, Pane e La Vigna.

fonte articolo e foto: www.azpicerno.it

