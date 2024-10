Reggina, Toscano: ‘Questa volta non ho deciso nulla. Aspetto mentale fondamentale’

Reggina-Picerno, turno infrasettimanale di campionato. La presentazione dell’incontro come sempre affidata al tecnico amaranto Mimmo Toscano: “Purtroppo o per fortuna il calcio è un tritacarne, meno ci entri e meno ti fai male. Io penso solo a quello che succede in campo ed io sto pensando solo ed esclusivamente alla partita con il Picerno. Inutile perdere energie per altro.

A Monopoli abbiamo aggiunto un altro tassello in quello che è il nostro processo di crescita. Contro una squadra forte si è concesso pochissimo e non era facile.

Il Picerno è una squadra che è rimasta sempre in partita, concede pochi spazi, difende con l’intero blocco squadra, quindi ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara non facile. Quando ci sono incontri vicini bisogna accelerare sul recupero di energie fisiche e mentali, quest’ultimo aspetto diventa fondamentale.

La preparazione al match è identica a quelle con Catania e Catanzaro tanto per intenderci, dobbiamo essere noi a rendere le partite più semplici, perchè in questo campionato prima di giocarle non ne esistono. Rivolgo l’appello ai tifosi: noi siamo sul pezzo, devono esserlo anche loro con il sostegno di sempre e senza pensare che sarà una gara più semplice.

Le scelte le baso sempre sul lavoro quotidiano e sulle caratteristiche degli avversari. Sulla formazione iniziale devo ancora decidere, ho visto i calciatori oggi per la prima volta tutti insieme, le conclusioni le trarremo domani. De Francesco ha caratteristiche differenti rispetto a tutti gli altri centrocampisti, per qualità, capacità di conservare il possesso, visione di gioco. Tutto ci tornerà molto utile.

Denis ci ha dato molto nella gara di Monopoli, l’ho impiegato sin dall’inizio e mi ha dato le risposte che volevo, la crescita della condizioni arriverà con le partite. L’espulsione di Sounas ha fatto arrabbiare più il calciatore che il sottoscritto. Ci teneva a far bene a Monopoli ed alla vittoria, gli servirà per il futuro. Sentire il mio nome cantato dai tifosi mi fa un gradissimo effetto, un enorme piacere, ma è un piacere soprattutto per i ragazzi che scendono in campo sapere di avere sempre i sostenitori accanto”.

