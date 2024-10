Reggina: Sounas parla del gruppo, di Toscano, Denis e dell’amico Paolucci

Due giornate di squalifica per una protesta arrivata a partita conclusa. Sounas dovrà saltare i match contro Picerno ed Avellino. E’ stato ospite di “Passione Amaranto” il centrocampista Dimitrios Sounas:

“A Monopoli è stato un grande avvio di partita, siamo stati molto aggressivi. Un leggero calo dopo il gol subìto poi un secondo tempo di alto livello. Io sono sempre pronto a dare il massimo, anche quando non gioco cerco di dare comunque il mio contributo al gruppo.

Stiamo giocando uno tra i più duri campionati degli ultimi anni. Tante squadre sono state costruite per disputare una stagione di vertice ed anche il Potenza che non era data tra le favorite, sta dimostrando di poterci stare in vetta. Pensiamo a noi stessi, a continuare così con la stessa mentalità.

Il nostro è un gruppo forte, unito, tutti titolari, tutti importanti per lo svolgimento di un campionato che è lunghissimo.

Denis a prescindere dalla qualità ha un carattere speciale, ci sostiene tantissimo, ha sempre una parola per tutti e ci dà una grande mano di aiuto sempre.

Sulla mia espulsione a Monopoli dico che ero molto stanco, nervoso, ho sbagliato sicuramente non voglio aggiungere altro. Sono confortato dal fatto che chiunque entri in campo al mio posto riuscirà a fare benissimo, proprio per la forza e la qualità di questo organico. Inoltre vorrei sottolineare la bravura del tecnico Toscano nella gestione, non è semplice soprattutto quando in rosa ci sono giocatori che sarebbero titolari in tutte le squadre. E comunque in queste prime dieci giornate l’allenatore ha dimostrato di concedere spazio a tutti.

Il mio amico Paolucci? Lo conosco bene, e conosco le sue qualità. Ci parlo spesso e continuo a ripetergli che arriverà certamente il suo momento, l’importante è allenarsi sempre con grande impegno ed intensità”.

