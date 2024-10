Reggina: ufficiale Mastour, la scheda del calciatore

Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive di Hachim Mastour. Il calciatore si trasferisce al club amaranto con un contratto su base triennale. Indosserà la maglia numero 30.

Nato a Reggio Emilia il 14 giugno del 1998, Mastour muove i primi passi nel settore giovanile della Reggiana. Le grandi doti tecniche di cui dispone fanno gola a tanti top club europei. Nell’estate del 2015 si consuma così il suo passaggio al Milan, che sborsa una cifra vicina ai 2 milioni per l’allora quindicenne Hachim. Il The Guardian, autorevole quotidiano inglese, nello stesso anno lo inserisce tra i migliori calciatori nati nel 1998.

Aggregato dapprima agli Allievi Nazionali e poco tempo dopo alla Primavera, guadagna un paio di convocazioni in prima squadra, senza però esordire.

Nella stagione 2015/16 viene ceduto a titolo temporaneo al Malaga (Liga), mentre in quella successiva indossa la casacca del PEC Zwolle (Eredivisie). Rientrato in rossonero, resta all’ombra della Madonnina fino a scadenza di contratto. L’ultima esperienza è quella in Grecia, con il PAS Lamia (Super League 1). Vanta sei presenze nella selezione U16 italiana e una con la Nazionale del Marocco (record di calciatore più giovane ad esordire con la selezione maggiore). Con la firma di oggi, Hachim Mastour è a tutti gli effetti un calciatore della Reggina.