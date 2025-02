Pickleball: parte il primo circuito regionale. Il calendario delle fasi provinciali

Tutto pronto in Calabria per la prima edizione del circuito “Road to Rome” di Pickleball, indetto e organizzato dalla Federazione italiana tennis e padel. Le gare si svolgeranno su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di selezionare i giocatori che parteciperanno al master finale al Foro Italico di Roma in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia 2025.

Il “Road to Rome” parte da qui

Il circuito è aperto a tutti i giocatori con tessera agonistica e non agonistica Pickleball 2025 con classifica da 4.NC. a 3.1 tesserati per la provincia di svolgimento del torneo. I tesserati Pickleball sono in possesso di una classifica specifica del settore in base alle tabelle di equiparazione del metodo classifiche. Tabelloni previsti: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto.

In Calabria l’organizzazione del circuito si svolge sotto l’egida del comitato regionale FITP guidato dal presidente Andrea Massimilla, con la supervisione tecnica dei fiduciari regionali Pickleball Francesco Caligiuri e Gianpaolo Peluso in raccordo con il fiduciario regionale attività di base Ugo La Camera e i rispettivi coordinatori provinciali Francesco Fausto, Rossella Mosciaro e Giada Franconeri.

Calendario delle fasi provinciali:

1^ Tappa provinciale: 28 febbraio, 1-2 marzo (MOMENTI DI SPORT RC – PADEL CLUB RENDE – TC CATUOGNO)

2^ Tappa provinciale: 28-29-30 marzo (CT POLIMENI – CHIAPPETTA SPORT VILLAGE – VIOLA TENNIS & SPORTS)

3^ Tappa provinciale: 11-12-13 aprile (ACCADEMIA DEL TENNIS – SMASH TC – CT LAMEZIA)

Master regionale: 25-26-27 aprile (CT ROCCO POLIMENI REGGIO CALABRIA).

Sul territorio provinciale, per iniziativa dei circoli aderenti, il circuito è stato presentato domenica 23 febbraio nei locali del Ct Rocco Polimeni di Reggio Calabria, che oltre alla seconda tappa ospiterà anche il master regionale e che intende proporsi come circolo traino dell’intero movimento calabrese nella nuova disciplina di racchetta. Per l’occasione con il presidente del club di Parco Pentimele Ezio Privitera e il presidente del circolo Momenti di Sport Gregorio Moscato, anche il segretario regionale FITP Calabria, Andrea Iacono e il fiduciario regionale Pickleball Francesco Caligiuri.