L’ex Pierozzi, un passaggio su Inzaghi e la scorsa annata alla Reggina

Momento difficilissimo per la Salernitana che in questo mese di gennaio ha raccolto solo sconfitte nonostante un buon calcio espresso e tante volte si sia trovata vicinissima al successo. La classifica preoccupa e non poco e anche la posizione del tecnico Inzaghi è a rischio. Al termine della gara persa contro la Roma allo stadio Arechi (tre sconfitte in casa nelle ultime tre partite), ai microfoni di Dazn l’ex Reggina Pierozzi: “La classifica non si guarda. Si fa di tutto per riuscire a portare a casa più punti possibili a cominciare da oggi. La classifica non deve spaventarci anzi dare motivazioni e carica perchè dobbiamo risalire. Inzaghi mi ha dato fiducia rivolendomi. Devo dimostrare di essermelo meritato. L’anno scorso (alla Reggina) mi sono trovato bene ed è stato un piacere ritrovarlo“.

Leggi anche