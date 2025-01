Il sindaco Falcomatà con Donadoni, Tassotti e la firma sulla maglia

Una mattinata che gli studenti ricorderanno per lungo tempo quella vissuta oggi alla sala Gianni Versace del Cedir con “Il Calcio è arte” e la presenza di due grandi campioni come Mauro Tassotti e Roberto Donadoni. E’ la prima di una serie di iniziative collegate alla mostra presente alla Pinacoteca di Reggio Calabria ed ha avuto come tema dell’incontro “La leadership nel calcio“, quindi il racconto e le esperienze vissute dai due ex calciatori e trasmesse ai presenti.

In sala anche autorità sportive e politiche compreso il sindaco Giuseppe Falcomatà che insieme a Tassotti e Donadoni ha fatto prima un breve giro per il centro città per poi pranzare presso il noto locale reggino Piky, prima della visita alla pinacoteca. Il primo cittadino ne ha approfittato, da milanista, per farsi firmare le maglie dai due campioni.