Pino Aprile torna a Reggio: ospite dei caffè letterari del Rhegium Julii

Pino Aprile racconta come e perché in Italia di oggi la diseguaglianza è così drammaticamente cresciuta

Sarà Pino Aprile, giornalista, scrittore, il prossimo ospite dei Caffè letterari programmato dal Circolo Rhegium Julii per il 2 agosto, alle ore 21.30, presso l’Arena del Circolo del tennis Rocco Polimeni.

Pino Aprile è autore di saggi di straordinario successo che hanno suscitato diverse attenzioni anche fuori dal territorio italiano.

Terroni, uscito nel 2010, è diventato un caso editoriale con mezzo milione di copie vendute. A seguire sono stati pubblicati diversi libri di approfondimento come Giù al Sud, Carnefici, Il male del Nord, che hanno alimentato la sua fama di giornalista d’inchiesta.

Leggi anche

A New York è stato proclamato uomo dell’anno dall’Italian Language Intercultural Alliance.

Nel corso della serata si parlerà del suo ultimo libro “Tu non sai quanto è ingiusto questo Paese“, edito dalla libreria Pienogiorno con il quale Pino Aprile racconta come e perché in Italia di oggi la diseguaglianza è così drammaticamente cresciuta.

Sarà un modo per capire di più perché in questo Paese non si riesce a superare lo storico dualismo e resistono sacche di sottosviluppo così inaccettabili.

Dopo i consueti saluti di Igino Postorino e Pino Bova per le rispettive associazioni, l’autore sarà introdotto dalla giornalista Santo Strati che per l’occasione sarà collaborato dai soci Enzo Filardo e Mario Musolino.