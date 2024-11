Pippo Inzaghi potrebbe tornare in panchina… ma in serie A

Dopo l’esclusione della Reggina dal campionato di serie B, Pippo Inzaghi ha confermato quanto aveva già detto in precedenza e cioè di non avere necessità immediata di trovare una nuova panchina. In realtà questo era il suo pensiero anche nell’estate del 2022, poi venne convinto dall’ex patron della società amaranto Felice Saladini (contro quest’ultimo i cori allo stadio Granillo arrivano con una puntualità svizzera ogni partita) ad accettare il trasferimento alla compagine reggina.

Nuova avventura per Superpippo?

Pippo Inzaghi ultimamente è stato accostato a diverse panchine in serie B, prima lo Spezia e successivamente la Sampdoria, mentre nelle ultime ore il suo nome lo ritroviamo tra i papabili a sostituire Paulo Sousa, a picco con la sua Salernitana, dopo la straordinaria salvezza ottenuta nella scorsa stagione. La batosta sul campo del Monza dovrebbe essere stata la sua ultima gara in panchina ed appunto, tra i sostituti si fa il nome anche di Inzaghi.