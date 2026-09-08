Piraino, nuovo giovane portiere della Cadi Antincendi Futura: ‘Un’annata importante per crescere’

Nuovo volto tra i pali per la Cadi Antincendi Futura. Antonino Piraino, giovane portiere classe 2008 arrivato dall’Icierre Lamezia, ha parlato per la prima volta dopo il suo arrivo in maglia gialloblu, raccontando le sue impressioni, le ambizioni.

“È un’annata comunque importante, più difficile rispetto alle altre, da cui spero di imparare molto, dai miei compagni e dal mister“, ha esordito Piraino, sottolineando subito la consapevolezza della sfida che lo attende.

Il passaggio alla Cadi Antincendi Futura rappresenta per il giovane portiere un gradino importante nella sua crescita, con l’obiettivo di mettersi alla prova in un contesto competitivo e stimolante.

Sulle primissime impressioni del gruppo, il portiere non ha nascosto il suo entusiasmo: “È un gruppo importante con tanti giocatori di livello e mi sto trovando molto bene“. Un inserimento facilitato anche dalla presenza di volti già noti: “Conoscevo Turiano, Melito e non solo“. Alla domanda sul suo sogno legato a questa nuova esperienza, Piraino ha risposto senza esitazione: “Quello personale, ma anche quello collettivo ovviamente, eh. Riuscire ad andare più avanti possibile con l’Under 19 e riuscire ad apprendere molto anche dai compagni di prima squadra“.

Particolarmente significativo il rapporto con il tecnico Peppe Alfarano, con cui Piraino aveva già condiviso un’esperienza in rappresentativa. “Il mister Alfarano mi ha detto comunque che è contento di esserci ritrovati qui perché abbiamo avuto un’esperienza insieme rappresentativa“, ha raccontato il portiere. Un feeling ritrovato che rappresenta un valore aggiunto per il giovane estremo difensore, pronto a mettersi a disposizione del suo allenatore e a dimostrare il suo valore.