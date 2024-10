“Piropo” yacht di lusso sbarca al porto turistico di Villa San Giovanni – FOTO

Uno dei velieri più belli al mondo è sbarcato, nel pomeriggio di ieri, al porto turistico di Villa San Giovanni. Il progetto presentato, questo inverno, dall’amministrazione comunale villese ha finalmente preso avvio ed anche in grande stile.

Già alcune imbarcazioni erano, da tempo, presenti all’interno del porticello, ma l’arrivo del ‘Piropo‘ segna una vera e propria svolta per le funzioni turistiche del porto pensato proprio per ospitare le grandi della navigazione.

Dopo aver fatto fatto il giro della Grecia, il bellissimo veliero nato dal cantiere di Perini Navi, sta facendo bella vista di sè con i reggini che, sin dal suo arrivo, non hanno perso tempo a fotografare la sua immensa bellezza.

Il nome del veliero (ex Silvana) viene dallo spagnolo e vuol indicare il gesto di ‘fare dei complimenti ad una bella donna’. Di fronte ad uno yacht di lusso, lungo 56 metri, con 5 cabine ed in grado di ospitare 24 persone (12 ospiti e 12 componenti dell’equipaggio), non si può che rimanere a bocca aperta.

Foto di Sebastiano Amodeo