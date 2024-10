Pisa-Ascoli: ancora una contestazione del patron Pulcinelli: ‘Fate schifo’ (foto)

Non è la prima volta che il patron dell’Ascoli Pulcinelli si trovi a sbottare contro i direttori di gara. Ricordiamo le polemiche con denuncia vero l’arbitro Marinelli lo scorso novembre ed anche in occasione della gara contro il Pisa la sua squadra contesta un calcio di rigore non fischiato a favore sul risultato di 0-0 per un fallo di Tramoni. Il numero uno bianconero, attraverso le Instagram Stories, ha postato un video del presunto fallo con un messaggio breve ed inequivocabile: “Fate schifo“.