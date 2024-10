Pisa, il ds Chiellini: ‘Dopo Parma e Reggina valuteremo quale potrà essere il nostro ruolo’

Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il Ds del Pisa Chiellini, dopo aver battuto anche il Monza e con la sua squadra adesso in testa alla classifica a punteggio pieno ha dichiarato: “Prima della prossima sosta per le nazionali e quindi con gli impegni contro Parma e Reggina, vedremo quanti punti abbiamo e valuteremo quale potrà essere il nostro ruolo in un campionato complesso come quello di quest’anno“.

