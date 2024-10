Pisa, D’Angelo descrive Lucca, la rivelazione di questo avvio di stagione

La Reggina ed Aglietti studiano come fermare un attaccante dalle grandi qualità non solo realizzative

Il Pisa ha prodotto uno sforzo economico importante per assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Lucca, lo scorso anno in grande spolvero con la maglia del Palermo (14 reti) ed ora già a quota cinque nella classifica dei cannonieri con la sua squadra in testa alla graduatoria di questo campionato. Pisa che sarà il prossimo avversario della Reggina, mentre su Gazzetta dello Sport, il tecnico D’Angelo ne esalta le sue qualità:

La rivelazione Lucca