Pisa-Reggina: il sostituto di Cionek, i tifosi al seguito ed i tempi di recupero di Obi

Porte aperte al S. Agata, ma solo per la seduta di martedi scorso. Inzaghi prepara al chiuso del centro sportivo la temibile trasferta di Pisa, provando ad inculcare ai suoi ragazzi che le difficoltà al momento attraversate dall’avversario, non rendono il confronto più semplice, anzi. Ci sarà da aspettarsi una squadra aggressiva e rabbiosa almeno nella prima parte, atteggiamento che la Reggina ha sofferto in occasione della trasferta di Terni dove è arrivata l’unica sconfitta della stagione.

Le scelte di Inzaghi

E siccome dagli errori si impara sempre, è facile immaginare che questa volta non ci si farà sorprendere nell’approccio. Gli amaranto attraversano un buon momento di forma, vogliono sfruttare il periodo positivo ben consapevoli che ogni gara presenta insidie ed imprevisti. Non ci sarà Cionek squalificato per un turno ed appare scontato l’impiego di Camporese al suo posto. Conoscendo Inzaghi non ci dovrebbero essere altre novità almeno nell’undici iniziale, semmai nuove alternative da utilizzare in corso d’opera con le convocazioni certe di Bouah ed Hernani e la crescita sul piano della condizione fisica di Santander, ormai quasi pronto. Rimane ancora fuori Obi per il quale è previsto il rientro a pieno regime probabilmente dopo la sosta. Nel frattempo cresce il numero dei biglietti venduti nel settore ospiti, si è vicini ai 500, per una disponibilità totale di 900 tagliandi.