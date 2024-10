La Reggina spreca e torna da Pisa con un punto

La Reggina spreca e torna a casa comunque con un buon pari da Pisa. L’estremo difensore Nicolas non ha mai corso un solo pericolo, mentre dalle parti di Gori tante opportunità per gli amaranto. Si recrimina per la grande palla gol sui piedi di Bellomo.

Vera rivoluzione nell’undici iniziale voluto da mister Baroni che tira fuori elementi come Cionek, Crisetig e Montalto, lancia Okwonkwo come terminale offenisvo, ne cambia sette rispetto alle ultime due gar e per la prima volta lancia Bellomo titolare.

La prima opportunità è sulla testa di Palombi al secondo minuto, con il tiro che sfiora il palo alla destra di Nicolas comunque in controllo. Dopo qualche minuto clamoroso errore di Okwonkwo che lanciato da Bellomo, con due compagni soli in mezzo, va al tiro ma colpisce male e sfiora il palo. Al nono miuto un’altra opportunità per la Reggina con il cross preciso di Micovschi e la battuta di piatto al volo di Bellomo che però si perde a lato. Al minuto ventuno palla d’oro di Okwonkwo per Bellomo che ad un passo dalla porta sbaglia clamorosamente il tocco in rete. Incredibile. A dieci dalla conclusione della prima frazione lancio preciso di Bellomo per Okwonkwo che defilato prova comunque, facile la parata a terra di Gori.

Secondo minuto e botta violente di Gucher dai venticinque metri con il pallone che sorvola la traversa. Altra opportunità per la Reggina con protagonista sempre Okwonkwo che ben lanciato in area, prova la conclusione al volo, ma colpisce con la coscia, conclusione goffa da buona posizione. Entra Crisetig per Crimi, mentre Rivas prende il posto di Micovschi. Ennesima occasione per la Reggina con Rivas che si invola sulla destra e crossa, girata di Folorunsho deviata in angolo. entra Montalto per Okwonkwo e Situm per Bianchi. Anche D’Angelo opera una serie di cambi. Nel finale c’è spazio anche per Denis ma niente più occasioni. Un buon pari per la Reggina che sale a quota 33 in classifica.