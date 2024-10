Pizza, “spiedone”, fagioli cozze e vongole, frittura al tagliere. All’Hostaria dei Campi di tutto, di più

La possibilità di entrare in pizzeria e mangiare come fossi al ristorante

Hai già assaggiato la nostra #Calamarata al cartoccio??? Pasta, calamari, aglio, peperoncino, vino bianco, pachino, pepe nero, prezzemolo, olio evo!!!

Le tante altre proposte alle quali è impossibile resistere come il tradizionale piatto di spaghettoni cozze e vongole, che vanta il primato di essere fra i più buoni in città. O ancora la delicatissima tartare di tonno agli agrumi o gli involtini di tonno, una vera e propria invenzione del locale.

E poi la frittura terra mare al tagliere, inimitabile perchè arricchita da verdure scelte in tempura e tipiche polpette e arancini già famosi perchè presenti nel vastissimo buffet.

Ma è anche il clima ideale per una strepitosa zuppa di fagioli e cozze.

E vogliamo parlare dell’ultima novità in casa Hostaria dei Campi? L‘ArrostAria ed il suo spiedone stanno riscuotendo un grande successo. Sarà possibile gustarselo in compagnia, vista la porzione abbondante che può soddisfare minimo due persone. Questa è la nuova proposta dello chef dell’Hostaria dei Campi tutta carne e verdure.

Una saporita e variegata carne marinata con erbe speziate ed oli che la renderanno non solo morbida in cottura, ma faranno sollevare dalla griglia rovente tutta l’aroma delle spezie impiegate.

La grigliata verticale è composta da succulenti tagli di carne con verdure di stagione, tutto cotto in steccone e servita in un tagliere con patate di diversi gusti e prelibate salse. Il tuo piatto unico, ideale, che potrà essere consumato da due a quattro persone, quindi perfetta da condividere con gli amici. Vi abbiamo detto quasi tutto, non vi resta che venire ad assaggiarla e scegliere la compagnia giusta.

E poi la solita e famosa pizza rotonda o al metro per tutti i gusti come impasti e come ingredienti.

Per il tuo tavolo chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766