Tre pizze, tre premi: ‘Da Gennaro’ brilla al Campionato di Pizza ai sapori di Calabria

A Campo Calabro c’è un forno che profuma di famiglia, memoria e innovazione. È quello della pizzeria Da Gennaro, storico locale insegna che da tanti anni porta avanti un’idea semplice e potente: custodire il gusto autentico della tradizione calabrese, senza mai smettere di evolversi. Il tutto nel ricordo perpetuo di Carmen, colonna di Da Gennaro, che con la sua innovazione e capacità ha contribuito in modo fondamentale alla crescita della pizzeria di Campo Calabro.

Oggi come allora, l’impasto riposa a lungo, le materie prime si scelgono con cura, le ricette raccontano storie di casa. Ed è proprio questa coerenza, unita alla voglia di sperimentare, che ha portato Da Gennaro a conquistare tre prestigiosi terzi posti alla settima edizione del Campionato Nazionale di Pizza ai Sapori di Calabria, tenutosi a Zambrone.

Tre pizze, tre identità, tre riconoscimenti

A colpire i giudici, tre creazioni che mettono insieme tecnica e cuore:

“Polpo di fulmine” , per la categoria pizza classica, è un omaggio al mare e alla freschezza. Base di farina tipo 1 e 0, mozzarella fior di latte, patate al forno, cipolla di Tropea in agrodolce e polpo scottato e marinato con peperoncino, aglio e olio EVO. Chiude il piatto una spolverata di pecorino calabrese e scorza di limone.

, per la categoria pizza classica, è un omaggio al mare e alla freschezza. Base di farina tipo 1 e 0, mozzarella fior di latte, patate al forno, cipolla di Tropea in agrodolce e polpo scottato e marinato con peperoncino, aglio e olio EVO. Chiude il piatto una spolverata di pecorino calabrese e scorza di limone. “Aspromonte” , nella categoria pizza in pala, porta sulla tavola i profumi del bosco. Pomodori secchi, funghi porcini trifolati, guanciale di suino nero e una generosa dose di caprino fresco a completare il tutto, su una base croccante e leggera.

, nella categoria pizza in pala, porta sulla tavola i profumi del bosco. Pomodori secchi, funghi porcini trifolati, guanciale di suino nero e una generosa dose di caprino fresco a completare il tutto, su una base croccante e leggera. “Profumo di montagna”, terza premiata nella sezione pizza in teglia, è invece un viaggio nei sapori più intensi: crema di formaggi, patate, cipolla caramellata e stinco di maiale cotto al forno. Una pizza rustica, decisa, che conquista al primo morso.

Leggi anche

Una storia che sa ancora sorprendere

I premi di Zambrone si aggiungono a una lunga serie di riconoscimenti conquistati nel tempo dai titolari della pizzeria Da Gennaro. Un percorso costruito sul rispetto per la materia prima, sull’amore per il proprio territorio e su un’idea di cucina che non rincorre le mode, ma le supera con autenticità.

Non solo una pizzeria, ma un luogo della memoria per molti reggini e calabresi, che da decenni tornano per gli arancini storici e per la pizza in teglia che profuma di casa. Ma è anche un punto di riferimento per chi cerca qualità, sperimentazione e uno sguardo sempre aperto sul futuro.

Chi entra in questo locale trova mani esperte e idee fresche. E una certezza: che la vera pizza calabrese, qui, non è mai stata una moda. È una vocazione.