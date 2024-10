Planetario Pitagora, le prossime iniziative ‘stellari’

Le prossime iniziative “stellari” organizzate dal Planetarium Pythagoras-Città Metropolitana di Reggio Calabria – Società Astronomica Italiana Sez. Calabria.

Domenica 18 Giugno 2017 ore 11.00 – 12.30

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria

INTERNATIONAL SUN DAY

Giornata mondiale dedicata al Sole

Programma:

§ Saluti e presentazione dell’iniziativa internazionale

§ Osservazione del Sole con gli strumenti dal piazzale antistante il Planetario

§ Proiezione fulldome di video tematici con tecnologia fish-eye

§ Il Cielo d’Estate al Planetario: lezione sotto le stelle dedicata principalmente ai bambini

Mercoledì 21 giugno 2017, ore 20.00

Planetarium Pythagoras – Città Metropolita di Reggio Calabria

SOLSTIZIO D’ESTATE E FESTA DELLA MUSICA – MiBACT

Programma:

§ Saluti e presentazione dell’iniziativa

§ Intermezzi musicali del Maestro Salvatore Zema (Docente di Chitarra – Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria)

§ Intervento: “Il Solstizio d’Estate e il culto del Sole nella tradizione dei popoli” – Dott. Francesco Macheda (Dirigente Città Metropolitana di Reggio Calabria)

§ Conferenza: “Il Solstizio d’Estate tra Mito e Scienza” – Prof.ssa Angela Misiano (Responsabile Scientifico del Planetario)

§ Proiezione fulldome di video tematici con tecnologia fish-eye a cura dello Staff del Planetario

§ Il Cielo d’Estate al Planetario a cura dello Staff del Planetario

§ Osservazione del Cielo al telescopio a cura dello Staff del Planetario

Venerdì 30 giugno 2017, ore 21.00

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria

ASTEROID DAY 2017

Evento internazionale nel giorno della ricorrenza dell’evento di Tunguska,1908

Programma:

§ Saluti e presentazione dell’iniziativa internazionale

§ Conferenza: “Asteroidi: piccoli, brutti e… cattivi?”

§ Proiezione fulldome di video tematici con tecnologia fish-eye a cura dello Staff del Planetario

§ Il Cielo d’Estate al Planetario a cura dello Staff del Planetario

§ Osservazione del Cielo al telescopio a cura dello Staff del Planetario: strumenti puntati su Luna (al primo quarto), Giove, Saturno, e le meraviglie del cielo d’estate

Sabato 1 Luglio 2017, ore 21.00

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria

OCCHI SU SATURNO

Evento nazionale

Programma:

§ Saluti e presentazione dell’iniziativa

§ Conferenza: “Saturno, il signore degli anelli”

§ Proiezione fulldome di video tematici con tecnologia fish-eye a cura dello Staff del Planetario

§ Il Cielo d’Estate al Planetario a cura dello Staff del Planetario

§ Osservazione del Cielo al telescopio a cura dello Staff del Planetario: strumenti puntati su Saturno, Giove, Luna e le meraviglie del cielo d’estate.

L’ingresso è libero, gratuito e non richiede alcuna prenotazione.

Durante il periodo estivo ci saranno altre “serate astronomiche” itineranti sul territorio della Città Metropolitana di cui verrà data comunicazione non appena verranno stabiliti data e luogo delle iniziative.

Per info sugli eventi, conoscere altre iniziative e per prenotare visite al Planetario per scolaresche e gruppi organizzati:

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana

Società Astronomica Italiana Sez. Calabria

Via Salita Zerbi, 1 – Parco Mirella Carbone

Reggio Calabria

Segreteria telfax 0965 324668

Rosario Borrello 329 446438

Email: planetario.rc@gmail.com – planetario.rc@virgilio.it

Website: http://www.planetariumpythagoras.com/

Pagine facebook:

https://www.facebook.com/Planetario.RC/

http://www.facebook.com/groups/52592307791/?fref=ts

Contatto Twitter: https://twitter.com/PlanetarioRC