Planetario di Reggio, dal Big Bang agli esseri umani: una serata tra chimica e astronomia

Venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 21.00, al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si parlerà di chimica e astronomia con il dottor Giuseppe Alonci, chimico e direttore di Ricerca e Sviluppo, che terrà un incontro dal titolo: “L’universo è un posto semplice, almeno chimicamente. O forse no?”.

All’inizio – si legge nella presentazione dell’evento diffusa dallo staff scientifico del Planetario – l’Universo conteneva sostanzialmente idrogeno, più due o tre altri elementi. Oggi siamo circondati da una moltitudine di elementi chimici e innumerevoli composti, riusciti a organizzarsi fino a dare vita a forme complesse come gli esseri umani.

Un viaggio tra chimica e astronomia

Come è avvenuta questa evoluzione? Dove nascono gli elementi e cosa tiene insieme i «mattoni della vita»? Perché gli elementi si concentrano sul nostro pianeta e non sono distribuiti in egual misura nello spazio? Partendo da queste domande, il dottor Alonci guiderà il pubblico in un viaggio appassionante e misterioso tra chimica, astronomia, fisica e vita quotidiana, offrendo una prospettiva più profonda dei meccanismi che regolano l’Universo. Si scoprirà come la chimica connetta lo studio sulla nascita della vita allo studio della natura nei suoi componenti più fondamentali, fino alla composizione di una cometa.

Osservazione del cielo e ingresso libero

Al termine dell’incontro, e se le condizioni metereologiche lo consentiranno, lo staff del Planetarium Pythagoras guiderà il pubblico all’osservazione del cielo con gli strumenti a disposizione. L’ingresso è libero e gratuito, un’occasione aperta a tutti per comprendere come due scienze apparentemente distanti, chimica e astronomia, siano in realtà strettamente connesse.