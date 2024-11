Planetarium Pythagoras di Reggio: scienza e intelligenza artificiale con Von Neumann

Prosegue la rassegna «The work of the mind» presso il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Venerdì 29 novembre alle ore 21:00 si terrà il terzo incontro dedicato a John von Neumann, scienziato ungherese naturalizzato statunitense.

Una serata dedicata a una mente brillante

Dopo i saluti della Professoressa Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario, il Professor Gianfranco Cordì, curatore della rassegna, introdurrà i partecipanti alla figura di uno degli scienziati più geniali del Novecento. Von Neumann, attivo presso Princeton, fu il creatore dell’architettura del primo calcolatore programmabile, un progetto che ancora oggi vive nei nostri moderni smartphone.

Nonostante la sua genialità, von Neumann non si interessò di meccanica quantistica, concentrandosi invece su teoria dei giochi, intelligenza artificiale e sullo sviluppo della bomba atomica. Descritto come un vero e proprio «aedo dell’intelligenza», era anche un amante della vita mondana, delle belle donne e delle Cadillac.

Le parole di Gianfranco Cordì su Von Neumann

“Sostanzialmente l’intelligenza artificiale è una cosa che dobbiamo a lui,” ha dichiarato Gianfranco Cordì.

“Inoltre, la messa in discussione dello stereotipo della persona intelligente chiusa nel proprio mondo di calcoli e cifre è un’altra acquisizione che la vita stessa di Von Neumann ha portato alla ribalta.”

Il significato di “The Work of the Mind”

«Quattro grandi scienziati del Novecento» è il sottotitolo della rassegna, che trova nel Planetario il luogo ideale per celebrare il lavoro della mente. Il titolo della rassegna, «The work of the mind», mette in evidenza il primato della mente in un’epoca che, come sostiene il filosofo Byung-chul Han nella sua Società della stanchezza, sembra privilegiare il lavoro di influencer, youtuber e calciatori rispetto a quello intellettuale.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di scienza, cultura e intelligenza.