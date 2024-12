Plastic Free, tutto pronto per l’ultimo evento dell’anno all’Arena dello Stretto

Plastic Free Reggio Calabria si prepara a chiudere l’anno con un evento speciale di clean up e sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa avrà luogo lunedì 30 dicembre all’Arena dello Stretto, nell’ambito della 52esima edizione del Tuffo in mare di Capodanno, evento promosso dall’Associazione Febiadi e che si terrà dal 30 dicembre al 6 gennaio. Plastic Free sarà presente con un doppio appuntamento per coinvolgere la cittadinanza in attività di pulizia e sensibilizzazione sul tema della plastica.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 30 dicembre alle ore 09:30, con un clean up del Lungomare e della spiaggia. L’evento è aperto a tutti, adulti e bambini, e si svolgerà grazie alla collaborazione con l’Associazione Febiadi e l’Associazione Italiana Arbitri.

Per partecipare, è necessario iscriversi gratuitamente all’evento, cliccando su questo link. Si consiglia di portare guanti da lavoro e una borraccia d’acqua; tutto il materiale necessario, però, sarà fornito dalle associazioni coinvolte e da Ecologia Oggi, che supporta l’iniziativa.

Il secondo appuntamento avrà luogo il 1° gennaio 2025 con un incontro dal titolo “Un tuffo per l’ambiente” allo “Sporting Stelle del Sud” di Pentimele, alle 17:30.

Durante questo incontro, interverranno la vice referente regionale per la Calabria di Plastic Free, Serena Pensabene, la referente provinciale per Reggio Calabria, Ludovica Monteleone, il Vicesindaco Paolo Brunetti, il Prof. Felice Arena dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, l’Avv. Francesco Polimeno dell’Associazione politico ambientalista, e Francesca Rogolino, Coordinatrice A.M.I. di Reggio Calabria.

L’incontro si concentrerà sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e sulle soluzioni sostenibili per un futuro più green.

“Ci piace l’idea di concludere l’anno insieme ai nostri amici e volontari nel modo che ci riesce meglio: prendendoci cura della nostra città insieme, dimostrando l’amore che questa popolazione nutre per il proprio territorio. Sarà un modo per festeggiare i traguardi raggiunti quest’anno e augurarci di continuare a fare il meglio per la nostra Reggio anche l’anno prossimo”, dichiarano i referenti reggini dell’associazione.

L’appuntamento è, quindi, fissato per lunedì 30 dicembre alle 09:30 all’Arena dello Stretto. Per restare aggiornati sulle iniziative dell’Associazione Plastic Free, si consiglia di seguire la pagina Instagram e il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.