Plastic Free anche in provincia: volontari al lavoro per ripulire il lungomare dei Mille

L'evento, totalmente gratuito, sarà un'occasione adatta a grandi e piccini per offrire il proprio supporto nella salvaguardia del territorio

Continuano le iniziative dei volontari Plastic Free sul territorio di Reggio Calabria. Questa volta l’appuntamento è fissato per sabato ed interessare la provincia cittadina. Protagonista dell’evento il lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo.

Plastic Free “Ripuliamo il lungomare dei Mille”

Dopo aver girato il Comune in lungo ed in largo, dal Parco Lineare Sud a Gallico, passando la via marina ed il tempietto, il gruppo Plastic Free Reggio Calabria si sposta a Melito Porto Salvo dove sabato 29 maggio 2021 dalle ore 09:00 si svolgerà l’evento di pulizia, regolarmente autorizzato dal Comune.

“Tutto pronto per il primo appuntamento firmato PlasticFree in collaborazione con le associazioni, Nuovi Confini, Mondo Verde Club e la Pro Loco di Melito Porto Salvo, l’evento è volto a sensibilizzare i cittadini e le cittadine ad avere rispetto dell’ambiente e dei luoghi della nostra cittadina”.

L’appuntamento è al Santuario di Maria S.S di Porto Salvo del Lungomare dei Mille a Melito Porto Salvo. L’evento, totalmente gratuito, sarà un’occasione adatta a grandi e piccini per offrire il proprio supporto nella salvaguardia del nostro fantastico territorio.

Si consiglia di portare con sé:

una mascherina personale;

un paio di guanti da lavoro (preferibilmente da giardinaggio, altrimenti vanno anche bene quelli classici da cucina);

una pinza per raccogliere (opzionale).

Leggi anche

Maggiori informazioni

Per iscriversi all’evento, CLICCA QUI

Evento Facebook, CLICCA QUI.

Per qualsiasi informazione potete contattare il Referente Plastic Free, Giacomo Ligato – 3482685236.