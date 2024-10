Plastic Free nelle scuole: la onlus incontra gli studenti della scuola media di Catona

Continuano le attività del progetto “Plastic Free nelle scuole” a cura delle referenti Plastic Free per Reggio Calabria. Serena Pensabene e Ludovica Monteleone incontreranno gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona in due giornate dedicate all’ambiente per le classi seconde dell’istituto.

Il progetto, realizzato a livello nazionale e rinnovato anche quest’anno, prevede di fare visita alle scuole del territorio al fine di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali, in particolare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, attraverso lezioni frontali della durata di un’ora con il supporto di slide, video e giochi interattivi suddivisi per fasce d’età.

Nel corso del 2022, il progetto ha avuto un fortissimo e positivo riscontro a Reggio Calabria, con l’adesione e la partecipazione di circa un migliaio di studenti di cinque scuole (primarie e secondarie) del territorio:

• Istituto Comprensivo “Orazio Lazzarino”

• IC Statale B. “Telesio”

• IC “Radice-Alighieri”

• Scuola Attiva

• IC “Francesco Della Scala”

Si ricomincia, quindi, dall’ IC Radice-Alighieri e, in occasione di questo primo incontro che segna l’inizio del progetto per il 2023, verrà effettuata la piantumazione di un albero nel cortile della scuola alla presenza degli studenti, dei docenti e della Dirigente.

Plastic Free ringrazia le scuole del territorio che hanno aderito in passato al progetto e invita, chiunque fosse interessato ad avviare un percorso di sensibilizzazione per i propri studenti, a inviare una mail a info@plasticfreeonlus.it oppure a alberto.fio@plasticfreeonlus.it per ulteriori informazioni e per mettersi in contatto con i referenti locali.