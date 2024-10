Calabria Plastic Free per un giorno: Reggio riparte dal Lido comunale

La Calabria esempio di senso civico esiste e scenderà in spiaggia domenica prossima. Le associazioni Plastic Free e di volontari per l’ambiente hanno organizzato diversi eventi per la pulizia delle spiagge in vista della stagione estiva. A Reggio si torna al lido Comunale.

Giornata Plastic Free Regionale

Domenica 20 giugno dalle ore 9:30 i volontari di Plastic Free e dell’associazione Differenziamoci Differenziando si troveranno ancora una volta a collaborare per continuare l’azione di sensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini sulla pericolosità dei rifiuti dispersi nell’ambiente.

Sarà un’ulteriore occasione per lanciare un messaggio ancora più forte, affermando l’amore verso la Calabria e il suo territorio.

Ma non è tutto, per questa prima data regionale, infatti, sono previsti più di dieci eventi organizzati in contemporanea in tutta la regione dedicati alla pulizia e alla riqualificazione di luoghi storici e peculiari delle diverse città, supportate dall’aiuto di realtà locali che per questa importante occasione hanno deciso di dare il proprio contributo.

In particolare, l’evento reggino è sponsorizzato dall’azienda vinicola Ippolito 1845 e Sud Up, che hanno scelto di sostenere la causa, realizzabile anche grazie all’aiuto di CONFAPI – confederazione italiana piccola e media industria privata.

Grandi e piccini potranno offrire il proprio supporto alla cura e alla tutela di una delle zone da sempre più frequentate dell’estate reggina.

Maggiori informazioni

Compilando il form sul sito dell’associazione Plastic Free (https://www.plasticfreeonlus.it/…/20-giu-reggiocalabria/) ci si iscrive ufficialmente all’evento.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da giardinaggio, un cappello e una borraccia con l’acqua.

Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito da parte delle associazioni e dall’ AVR, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.