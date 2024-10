Platì – Questore vieta funerali in forma pubblica per Giuseppe Perre

Alle prime ore della giornata odierna, presso il cimitero di Platì (RC) si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di PERRE Giuseppe, di 82 anni, deceduto ieri per cause naturali presso la propria abitazione, già sorvegliato speciale di P.S..

Il Questore di Reggio Calabria, in considerazione dei trascorsi giudiziari del defunto, imputato nell’ambito del procedimento penale “Mandamento Jonico” per il quale era stato rinviato a giudizio, ha emanato un provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne. Il provvedimento, reso esecutivo con notifica agli stretti congiunti nella giornata di ieri, si è reso necessario anche per scongiurare la possibilità che la celebrazione dei funerali potesse determinare illegittime situazioni di assembramento, e quindi occasione di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.