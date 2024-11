A Platì la presentazione del libro “Caci il brigante”

Si terrà domenica 12 giugno presso il salone parrocchiale di Platì alle ore 17.30 la presentazione del libro Caci il brigante (Leonida Edizioni 2016) di Michele Papalia. Interverranno Pasquale Catanzariti (presidente associazione culturale Santa Polinara), Domenico Pòlito (editore Leonida Edizioni) e Antonella Italiano (Direttore responsabile INASPROMONTE)

“Don o brigante? Galantuomo o malandrino? Filoborbone o liberale? Nano nelle interpretazioni della storia, gigante nella tradizione orale degli anziani, Ferdinando Mittica si muove come uno spirito dannato da una storia all’altra. […]

L’autore pazientemente recupera documenti e saggi. Raccoglie dalle testimonianze degli anziani gli indizi che portano al brigante. Associa ad ogni cosa un nome, un luogo, una leggenda. Altre volte parte dai nomi delle rocche e dalle leggende per associare ad esse la storia. Si muove, come un lupo, tra Platì e l’Aspromonte alla ricerca dei mille pezzi che fanno l’anima di Caci, e nessuno deve spiegargli come camminare tra i palazzi e le vie del paese, o sui passi e tra i boschi dello Zillastro. Le strade di Caci, Cucinata, Borjes sono quelle di suo padre e di suo nonno”