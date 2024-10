Plauso di Rocco Albanese per la buona notizia sui 112 lavoratori lsu lpu

Di seguito la nota del consigliere Rocco Albanese, delegato del Sindaco Giuseppe Falcomatà ai rapporti con la Regione Calabria.

“Grazie all’impegno del Governatore Oliverio, del dirigente regionale Cosentino, dell’esperto funzionario Capicotto, si è riusciti a trattenere nell’ambito dei progetti regionali destinati agli lsu/lpu i lavoratori che in scadenza il prossimo 31 marzo, si avvarranno di un anno di proroga senza perdere nemmeno un giorno di lavoro. Dall’amministrazione comunale con in testa il sindaco Falcomatà, che con me ha seguito la vicenda dal suo inizio, così come il capogruppo regionale del Pd Seby Romeo, questi lavoratori sono stati accompagnati passo dopo passo nel riconoscimento dei loro diritti da tutelare e salvaguardare. Adesso che l’obiettivo di breve periodo è stato raggiunto- conclude Albanese – rinnovo un monito ai lavoratori: mantenere fede all’impegno nel lavoro per dare un contributo fattivo nell’ambito del progetto assegnato con la consueta flessibilità ed efficienza in nome del bene dell’amministrazione comunale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ”.