Play off: Catania-Trapani ed il record della Reggina sta per crollare

Vola la prevendita per l'incontro del secondo turno dei play off fase nazionale

13959. Questo il numero degli spettatori che ha caratterizzato il primo turno dei play off nel match tra la Reggina ed il Monopoli. Record (play off) che rimane ancora con gli amaranto eliminati al secondo turno e play off che sono giunti ai quarti di finale. Ma quel numero così elevato di spettatori sta per essere superato da una partitissima che si giocherà mercoledi sera al Massimino tra il Catania ed il Trapani, visto che la prevendita a tre giorni dall’incontro segna 13.633 tagliandi staccati.

Il derby di Sicilia deciderà chi tra le due forti compagini riuscirà a raggiungere la semifinale. Ci aveva sorpreso molto il dato relativo all’incontro tra il Catania e la Reggina, con una presenza di pubblico decisamente inferiore alle aspettative. In terra etnea è tornato l’entusiasmo ed a rischio è anche il record stagionale detenuto sempre dai rossoazzurri con i 15.000 spettatori presenti in occasione del big match contro la Juve Stabia.