Serie B: Venezia ad un passo dalla serie A. Zanetti: ‘Ci vedevano come sicuri retrocessi’

Un gol di Di Mariano al Tombolato, consente al Venezia di conquistare una pesantissima vittoria, in occasione della partita di andata della finale per l’accesso alla serie A. Gara accorta quella dei lagunari, bravi ad interpretare al meglio l’incontro, nonostante la forza e l’organizzazione consolidata del Cittadella. Giovedi si scenderà nuovamente in campo, con la squadra di Zanetti che spera di poter gestire al meglio questo vantaggio, anche se, come spesso ha evidenziato il campionato di serie B, nulla può essere dato per scontato. Lo ribadisce lo stesso allenatore a fine gara ai microfoni di Dazn: “Il ritorno? Dovrò essere bravo io a trovare la situazione psicologica giusta. In questo momento è tutto nelle nostre mani, ma se pensiamo di essere già arrivati è finita.

La famosa griglia di inizio campionato? E’ un assist motivazionale perché probabilmente nessuno credeva veramente in noi. Per tutti sulla carta eravamo una squadra assemblata con ex retrocessi, calciatori reduci da una salvezza raggiunta all’ultima giornata e stranieri sconosciuti, quindi veniva facile puntare sul Venezia come una retrocessa. Dentro lo spogliatoio volevamo smentire tutti, lo stiamo facendo ma manca ancora l’ultimo pezzo”.