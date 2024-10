‘Playground Aspromonte’ e Spazio Sport. Il Parco è anche sano movimento – FOTO

L’area attrezzata dall’Ente Parco dedicata allo sport fruibile per l’intera estate presso il piazzale ex Anas è stata aperta ufficialmente. Lo Spazio Sport comprende il “Playground Aspromonte” di basket che permetterà agli appassionati di pallacanestro di giocare e divertirsi. Ci sono le strutture di Mingolf e la pista da Skateboard e uno spazio destinato alla Danza e alla Ginnastica a corpo libero. Si è svolta una partita tra la selezione di un gruppo del Parco dell’Aspromonte e giornalisti sportivi reggini all’insegna del divertimento. Per rivedere qualche momento della partita CLICCA QUI .

1 di 3