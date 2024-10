Plexiglass: il video del cantautore reggino Augusto Favaloro su Repubblica

di Federica Geria – “Hai problemi di dizione? Non sai distinguere una vocale aperta da una chiusa? Ecco per te il primo videocorso musicale di dizione firmato Plexiglass”.

Viene lanciato così sui social network il video della canzone “Wanda”, con cui Augusto Favaloro insieme ad Enea Bardi, in arte Plexiglass, si presentano su YouTube.

Augusto è un cantautore reggino di 34 anni che vive a Milano dal 1995. Dal 2006 al 2009 è stato il leader di Sfere Cristalline Concentriche, una band musicale in grado di mescolare il pop ad altri generi musicali, con cui ha pubblicato diversi singoli.

Favaloro ha pubblicato il 12 Agosto 2016 il suo primo album da solista “?Normale” contenente 7 brani inediti, prevalentemente zen, sul senso della vita, che si intrecciano con storie d’amore particolari, irriverenti, romantiche, attraverso i quali traspare la sua originale poetica.

“Con questa mia dizione io ti conquisterò”. L’idea del nuovo brano “Wanda” è proprio quella di spiegare attraverso un testo fortemente ironico gli errori più frequenti dei dialetti italiani.

Oggi il video arriva su Repubblica, che lancia la notizia così: “I Plexiglass si presentano su YouTube: la dizione della band è (quasi) perfetta”.

“Tutto nasce per gioco, sia il nome del nostro gruppo che la canzone – racconta Augusto, trapiantato a Milano insieme al suo socio – Enea mi prende sempre in giro per il mio accento, lui è toscano, io calabrese e sbaglio tutte le ‘e’, e una sera è nata ‘Wanda’. Devo ammettere che anche nel nostro video c’è un piccolo errore. Potrei dire che è fatto apposta, ma non è così”.

VIDEO: http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/i-plexiglass-si-presentano-su-youtube-la-dizione-della-band-e-quasi-perfetta/265448/265826