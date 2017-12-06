Pll dello Stretto, se lo sviluppo è sostenibile

Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Villa San Giovanni l’assemblea di partenariato del piano locale per il lavoro “Lo Stretto sostenibile” che ha dato inizio alla seconda fase del progetto, in corso già da un anno, nei territori del versante occidentale della città metropolitana, da Bagnara a Motta San Giovanni.

I piani locali per il lavoro in Calabria

I piani locali per il lavoro,compresi nel Por Calabria e cofinanziati dall’Unione Europea, sperimentano un approccio innovativo allo sviluppo locale, finalizzato ad integrare le politiche attive per l’occupazione con i fabbisogni professionali e di investimento del sistema imprenditoriale. Il PLL dello Stretto è stato promosso da un ampio partenariato misto, composto dalle amministrazioni comunali e dai principali organismi economici e culturali dell’area, ed ha nel Comune di Villa San Giovanni il soggetto capofila.

L’assemblea dei partner de “Lo Stretto sostenibile” ha discusso e valutato i risultati del primo anno di attività ed approvato all’unanimità il programma operativo del 2018. All’incontro hanno partecipato anche i referenti delle filiere economiche coinvolte dal progetto e i giovani laureati assegnatari dei voucher per la buona occupabilità che, all’interno del PLL, realizzeranno i rispettivi piani individuali di inserimento lavorativo.

L’assemblea dei partner e gli interventi

I lavori dell’assemblea sono stati introdotti da Rosario Bellè, responsabile del procedimento per conto dell’ente capofila, e hanno registrato l’intervento del Commissario Prefettizio dott. Vittorio Saladino, che ha voluto portare personalmente il suo saluto ed incoraggiamento alle organizzazioni coinvolte, agli operatori impegnati direttamente nelle attività ed ai borsisti. A seguire, il sociologo Vincenzo Mamone, ha illustrato il nuovo programma operativo predisposto dall’agenzia di sviluppo “Patto dello Stretto”, designata a svolgere compiti di supporto tecnico alla realizzazione del piano.

I piani locali per il lavoro attivati in tutta la Calabria sono 14 e ognuno di essi esprime una progettualità basata sulla vocazione e le possibilità di sviluppo delle specifiche realtà territoriali. Il PLL “Lo Stretto sostenibile”, in particolare, si prefigge di qualificare il sistema imprenditoriale locale dal punto di vista della sostenibilità ambientale, economica e sociale promuovendo, nel contempo, il completamento e l’integrazione delle filiere di imprese operanti nei settori turistico, enogastronomico e dell’artigianato artistico, il maggior utilizzo di energie rinnovabili e l’individuazione di nuovi spazi occupazionali ad essi collegati.

Le azioni del prossimo periodo

Tra le azioni del prossimo periodo assumono particolare rilievo l’animazione territoriale, che coinvolge il sistema imprenditoriale e le amministrazioni comunali aderenti, e le attività di informazione, orientamento ed assistenza tecnica rivolte ai cittadini e alle imprese.

Il PLL “Lo Stretto sostenibile” ha sedi operative presso il Comune di Villa San Giovanni e presso la sede del Patto Territoriale, in via San Sperato a Reggio Calabria. Nelle sedi operano sportelli aperti al pubblico che forniscono informazione, orientamento ed assistenza tecnica ai cittadini, alle imprese e i giovani per la conoscenza e l’utilizzo delle opportunità d’investimento o inserimento lavorativo. Lo sportello di Villa San Giovanni, in particolare, rafforza la rete territoriale dei servizi allo sviluppo proponendosi come polo informativo di prossimità per la popolazione e gli operatori economici della costa viola e dei centri preaspromontani.