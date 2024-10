Pnrr Alta Tecnologia, primi risultati per la scuola di Oppido e Varapodio

Allestite due aule con venti postazioni PC ciascuna, visori per la realtà aumentata e diversi robot didattici per lo studio delle Stem

Iniziano a vedersi presso l’Istituto Comprensivo “Oppido-Molochio-Varapodio” di Oppido Mamertina i frutti dei progetti del PNRR. Giovedì 29 alla presenza della Dirigente Francesca Maria Morabito, nei plessi della Scuola Secondaria di I grado di Oppido e di Varapodio, è stato completato l’allestimento di due ambienti

didattici di apprendimento, innovativi e di avanzata tecnologia, grazie al Piano Scuola 4.0 del PNRR e, in particolare, alla prima azione denominata “Next Generation Classrooms”.

Nelle due scuole sono state allestite due aule con venti postazioni PC ciascuna; inoltre si tratta di due ambienti virtuali di apprendimento poiché dotati anche di monitor e visori per la realtà aumentata e di diversi robot didattici per lo studio delle Stem.

Sempre grazie a questi fondi del PNRR, tutte le aule di questi plessi – che già possedevano monitor interattivi – sono state dotate di un PC portatile, casse dolby surround e scanner portatile; ogni aula è stata già dotata di un armadio elettrificato che permetterà di custodire tutto il materiale.

Ha dichiarato la Dirigente Morabito:

“Siamo veramente soddisfatti come Scuola di consegnare alla comunità scolastica questi ambienti di apprendimento di alta tecnologia che, oltre ad essere fisici, saranno anche virtuali e permetteranno agli alunni di fare delle esperienze immersive, come visitare un museo o vedere l’interno della cellula. Grazie a questi fondi i docenti faranno a breve anche dei corsi per imparare l’utilizzo delle varie attrezzature poiché la trasformazione fisica e virtuale delle aule va di pari passo con il cambiamento delle metodologie didattiche e delle tecniche di apprendimento”.

Presenti anche il presidente del Consiglio di Istituto, Vincenzo Polifroni, il sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi ed il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari: tutti hanno manifestato, oltre che entusiasmo nel vedere tali attrezzature già pronte per essere utilizzate dagli alunni, grande riconoscenza per il lavoro svolto dalla Dirigente e dalla Scuola nel concretizzare in tempi brevi – meno di due anni – degli ambienti fisici e digitali di tale portata.

Il sindaco Morizzi ha voluto ringraziare con una targa ricordo la Dirigente Morabito, che dal 1° settembre sarà in reggenza presso altra scuola, per il lavoro svolto presso la cittadina a servizio dei bambini e dei ragazzi.