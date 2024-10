PNRR, Bruni: ‘Alla Calabria assegnati oltre 13 milioni per la progettazione territoriale’

"Serviranno per rilanciare e accelerare la progettazione dei piccoli e medi Comuni” le parole del leader dell'opposizione in Consiglio Regionale

“Finalmente un aiuto concreto per la nostra gente. Alla Calabria sono stati assegnati oltre 13 milioni e 200 mila euro che serviranno a sostenere le amministrazioni locali nella progettazione per partecipare ai bandi previsti dall’Europa e a quelli del PNRR”.

Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale parla dei fondi stanziati per aiutare le amministrazioni locali. “Una misura importante che servirà i nostri Comuni a dotarsi di progetti per partecipare ai bandi e all’assegnazione delle risorse del PNRR e delle politiche di coesione nazionali ed europee.

