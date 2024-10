Pnrr, demA: “Dal Governo “dei migliori” l’ennesimo scippo al Sud”

“Era nell’aria da tempo e avevamo già avuto modo di lanciare l’allarme sulla disparità di trattamento fra Nord e Sud, come accade da decenni in questo Paese, nella ripartizione dei fondi del PNRR che stanno per arrivare e che dovrebbero garantire, a detta del Governo, “ripresa e resilienza”.

Se questo sarà vero lo sarà solo e soltanto per il Nord Italia, che si aggiudicherà quasi il 90% delle risorse disponibili mentre le briciole del 10% serviranno a coprire le progettualità dell’intero Mezzogiorno d’Italia”.

Attraverso una nota stampa, demA Calabria critica il Governo in relazione alle risorse del Pnrr.

“Dunque dopo gli scippi del passato (come dimenticare i fondi FAS, ad esempio) e dopo aver mandato al governo i profeti della tecnocrazia e del liberismo ecco la sorpresa: le zone ricche del paese diventeranno ancora più ricche mentre quelle più povere rimarranno tali, con concessioni di elemosine e prebende che grazie alla classe politica attuale non potranno che diventare mance elettorali destinate alla creazione di clientele politiche.

Un vero e proprio furto da parte del governo delle larghissime intese, dalla Lega ai 5S, passando dal PD. Alla faccia degli elettori del Sud che nel 2018 diedero fiducia ai pentastellati e poi che dice il leghista Spirlì per la Calabria, oltre a fare danni e dispensare mance elettorali ?

Come demA Calabria contestiamo questo metodo e continueremo a lottare strenuamente in ogni sede contro la discriminazione del Sud e grazie a Luigi de Magistris inizieremo una rivoluzione, che partirà dalla Calabria dopo il voto in autunno, per cambiare totalmente la classe dirigente creandone una in grado di ridare dignità e spessore al Mezzogiorno d’Italia”.